Появились новые подробности взрывов на "Северных потоках"

Ученые раскрыли ключевые детали взрыва на газопроводе "Северный поток". Исследователи в Норвегии представили дальнейший анализ взрывов 2022 года, а также подробную хронологию событий, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Норвегии поделились с The Guardian сейсмическими данными четырех взрывов, став первым национальным органом, публично подтвердившим два последующих взрыва, а также раскрывшим подробную хронологию событий.

Газета пишет, что недавно обнаруженные дополнительные взрывы произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море примерно через 7 секунд и 16 секунд после двух ранее известных взрывов.

На данный момент они обнаружили в общей сложности четыре взрыва – один к юго-востоку от Борнхольма и три к северо-востоку от острова.

"Первый взрыв, на "Северном потоке - 2", произошел в 02:03:24 по местному времени, второй – на "Северном потоке" в 19:03:50, третий – примерно через семь секунд после второго взрыва, а четвертый – еще через девять секунд после третьего", – говорится в публикации.

К ноябрю прошлого года шведские следователи подтвердили, что нарушения были вызваны искусственными взрывчатыми веществами.

В сентябре 2022 года компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке - 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока - 1".