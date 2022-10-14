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В полиции опровергли информацию, что дети в Рудном отравились наркотиками

В полиции опровергли информацию, что дети отравились наркотиками Фото: unsplash
В ДП Костанайской области прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что братья-близнецы могли отравиться наркотическими веществами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП региона отметили, что распространяемая информация не подтверждена.

В полиции также напомнили, что за распространение фейковой информации предусмотрена ответственность.

12 октября в рудненскую больницу поступили братья 2016 года рождения. Позднее их выписали по настоянию мамы. Спустя 12 часов дети скончались.

В Управления здравоохранения Костанайской области рассказали, что при поступлении дети жаловались на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость и эмоциональную нестабильность.

Братьям провели инфузионную терапию. Их выписали по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли.

Смерть, по данным ведомства, наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки.

Мертвыми детей обнаружила мама. Причину гибели детей устанавливают эксперты.

Назначена в том числе токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовитыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней. Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

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