В полиции опровергли информацию, что дети в Рудном отравились наркотиками
В пресс-службе ДП региона отметили, что распространяемая информация не подтверждена.
В полиции также напомнили, что за распространение фейковой информации предусмотрена ответственность.
12 октября в рудненскую больницу поступили братья 2016 года рождения. Позднее их выписали по настоянию мамы. Спустя 12 часов дети скончались.
В Управления здравоохранения Костанайской области рассказали, что при поступлении дети жаловались на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость и эмоциональную нестабильность.
Братьям провели инфузионную терапию. Их выписали по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли.
Смерть, по данным ведомства, наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки.
Мертвыми детей обнаружила мама. Причину гибели детей устанавливают эксперты.
Назначена в том числе токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовитыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней. Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области