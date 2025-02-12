"Уволен, идет расследование": в полиции Шымкента отреагировали на информацию о заместителе начальника
Фото: gov.kz
В Департаменте полиции Шымкента прокомментировали информацию, появившуюся в соцсетях, о заместителе начальника ДП Нурлане Карабаеве, сообщает Zakon.kz.
В одном из Instagram-пабликов написали, что замначальника ДП Шымкента Нурлан Карабаев уволен по решению МВД.
"Сообщается, что в отношении его матери проводится досудебное расследование по факту совершения противоправных действий. Некоторые лица уже дают признательные показания против Нурлана Карабаева и его матери. Уголовное дело находится на особом контроле МВД РК", – говорится в сообщении.
В свою очередь в полиции мегаполиса заявили, что заместитель начальника ДП Шымкента Нурлан Карабаев уволен из органов внутренних дел в связи с достижением предельного возраста на службе (на пенсию).
"В отношении Н. Карабаева уголовные дела не возбуждались и не расследовались. Полиция призывает граждан доверять только достоверным источникам информации", – добавили в пресс-службе городского ДП.
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