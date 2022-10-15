Байден считает, что протесты в Иране будут продолжаться долго

Президент США выступил против применения насилия в отношении участников этих акций, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден полагает, что протесты в Иране не будут утихать в течение продолжительного времени. Вашингтон выступает против применения насилия в отношении участников этих акций, сообщает ТАСС.

Американский лидер, выступая в пятницу в штате Калифорния, отметил, что у кого-то из присутствующих был плакат с надписью: "Свободу Ирану".

Мы поддерживаем граждан и храбрых женщин Ирана. По-настоящему. И у мужчин, и у женщин должна быть свобода слова и свобода собраний. Джо Байден

Он подчеркнул, что "женщины по всему миру подвергаются различным гонениям". По словам Байдена, "никто не должен говорить им, что носить".

Акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

В социальных сетях однако была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи ранее заявил, что подход Запада к событиям в Исламской Республике "сопровождается лицемерием и двойными стандартами".