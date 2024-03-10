Байден считает, что Нетаньяху вредит Израилю

Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Zakon.kz

"У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий", - отметил Байден в беседе с MSNBC.

Байден заявил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. Политик также выразил готовность выступить в израильском парламенте.

Ранее в Тель- Авиве протестующие требовали отставки премьера Биньямина Нетаньяху.