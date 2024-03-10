Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Байден считает, что Нетаньяху вредит Израилю

Байден считает, что Нетаньяху вредит Израилю, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 07:25 Фото: getarchive
Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Zakon.kz

"У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий", - отметил Байден в беседе с MSNBC.

Байден заявил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. Политик также выразил готовность выступить в израильском парламенте.

Ранее в Тель- Авиве протестующие требовали отставки премьера Биньямина Нетаньяху.

Читайте также

В Тель-Авиве задержали уже 16 участников антиправительственных протестов
В Тель-Авиве задержали уже 16 участников антиправительственных протестов
Стало известно, кто выиграл корону &quot;Мисс мира-2024&quot;
Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"
протесты в Израиле
Конный отряд полиции разгоняет протестующих в Израиле
Елена Вебер
Байден Джо Нетаньяху Биньямин США Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
закрытые дороги
Дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
пожар в жилом доме
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
актер
Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: