В Акмолинской области алабай напал на ребенка

14 октября в Целиноградском районе Акмолинской области алабай напал на школьника. Участковые инспекторы поймали агрессивное животное и отвезли в приют, сообщает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что собака обосновалась во дворе принадлежащего ей частного дома.

По словам женщины, 14 октября собака накинулась на ребенка, когда он возвращался из школы.

Услышав крики сына, акмолинка немедленно вызвала полицейских и бросилась к нему на помощь. Прибывшие на место происшествия участковые инспекторы полиции Нурболат Мукамедия и Замирбек Сейтанов пытались применить разные способы и безопасные подручные средства, чтобы обезвредить алабая. Пресс-служба полиции Акмолинской области

В течение двух часов агрессивная собака, как сказано в пресс-релизе, накидывалась на сотрудников полиции, не подпуская к себе.

В результате, не применяя оружие и спецсредства, стражи порядка поймали животное и отвезли собаку в один из приютов.

В августе сообщали, что алабай напал на прохожих в Павлодаре.