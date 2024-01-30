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На полицейских напал житель Акмолинской области

На полицейских напал житель Акмолинской области Фото: Zakon.kz
24-летний житель Акмолинской области в ночь на 28 января сначала попытался вломиться в чужой дом, а после напал на приехавших на вызов полицейских, сообщает Zakon.kz.

28 января около 06:45 часов утра в Буландынский районный отдел полиции поступило телефонное сообщение от жительницы города Макинска. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина ломится в дверь ее дома. На вызов приехали полицейские, пишет 716kz.

"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, стражи порядка на месте установили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который не мог внятно объяснить, что он тут делает. Ночной дебошир, который был не знаком хозяевам, всячески грубил и позже, когда его сажали в служебную машину, порвал одному из полицейских бушлат, второго ударил головой в область переносицы". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Экспертиза показала, что 24-летний мужчина был пьян, степень опьянения средняя. Полицейские завели дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Это не первый случай, когда на полицейских нападают во время службы. Так, в Северо-Казахстанской области три местных жителя получили реальные сроки после того, как весной прошлого года напали на участковых. Месяцем ранее на видео попало нападение молодых людей на патрульных полицейских в Алматы.

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Акмолинская область Макинск
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