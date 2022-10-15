Алмасадам Саткалиев: В ближайшее время станет известно о покупателе Kcell

В кулуарах Акорды председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что в скором времени станет известно о той компании, которой продадут Kcell, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил Саткалиев, в настоящее время имеется ряд необязывающих предложений от крупных сетевых операторов, которые выразили реальную заинтересованность в приобретении Kcell.

На этом этапе не могу раскрывать, но мы их рассматриваем и они достаточно интересные. Kcell с нашей точки зрения является тем активом, который должен быть в рынке. Алмасадам Саткалиев

По его словам, привлечение стратегического инвестора определено как формат приватизации данной компании.

Я думаю, в ближайшее время мы сможем уже объявить, кто является потенциальным покупателем данного актива. Как правило крупные игроки, которые заходят на рынок и готовы приобрести акции данной компании, ставят вопрос о приобретении не менее 51% компании, чтобы обеспечить операционный контроль. Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что стоимость будет определена квалифицированными оценщиками со стороны АО "ФНБ "Самрук-Казына" и с приобретающей стороны.

Ранее в кулуарах Акорды глава "Самрук-Казына" назвал сроки начала работ по строительству АЭС.