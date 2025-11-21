Саткалиев объяснил выбор названия для первой АЭС

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 21 ноября 2025 года прокомментировал название первой АЭС в Казахстане, которое дали соотечественники, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему для объекта было выбрано название "Балқаш атом электр станциясы" и не кажется ли оно слишком скучным и банальным.

"Конкурс представил возможность получить весь спектр представлений казахстанцев о том, как будет называться атомная станция. Мы, как конкурсная комиссия, приняли решение, основанное на большинстве голосов. Это было очень критическим фактором, чтобы показать, что именно большинство голосов казахстанцев послужило основанием для принятия решения государственной комиссии", – озвучил спикер.

Он отметил, что рассматривались и другие интересные варианты – как по географическому принципу, так и по отраслевой принадлежности: Жарык, Куат, Іле, Мойынқұм, Үлкен.

"По количеству предложений второе место заняло название "Болашак". Также было очень много интересных названий, связанных с внутренними ощущениями казахстанцев: "Үміт", "Тұңғыш". Были названия, связанные с историческим наследием, – "Тұран", "Ұлы дала", с традициями – "Тұмар". Было очень интересно. Мы анализировали все эти варианты, но в качестве базового выбрали то название, которое получило поддержку большинства казахстанцев. 889 человек из 27 тысяч проголосовали за "Балқаш", – продолжил Саткалиев.

По его словам, для второй АЭС также будет предусмотрено название, однако пока не может сказать, будет ли вновь проводиться конкурс.

"Инициатива очень хорошая – мы готовы ее рассмотреть. В целом все эти названия мы сохранили в виде специального файла, специальной базы данных и, безусловно, будем использовать их для будущих энергетических объектов, необязательно атомных. У нас и в энергетике станции имеют названия, будем предлагать коллегам", – дополнил председатель Агентства по атомной энергии.

17 ноября 2025 года в Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции (АЭС) страны.