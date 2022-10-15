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В Улытауской области пропавшие рыбаки вышли на связь

рыбалка Фото: pixabay
В Улытауской области в 18:35 четверо пропавших рыбаков вышли на связь, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, произошла поломка автомобиля предварительно в 20-ти км от села Жезды.

Отмечается, что в медицинской помощи мужчины не нуждаются.

Рыбаки отправились в район реки Дуылгалы 13 октября и перестали выходить на связь. Спустя два дня родственники обратились за помощью в ДЧС.

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