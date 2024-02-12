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Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них

Поиски пропавших рыбаков в Жамбылской области: нашли тело одного из них Фото: МЧС РК
Обнаружено и извлечено на берег тело одного из пропавших рыбаков в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, на озере Биликоль спасателями ДЧС Жамбылской области были возобновлены поиски жителей села Карабастау.

"10 февраля с помощью дрона среди камышей обнаружено и извлечено на берег тело одного из пропавших. Поиски другого пострадавшего продолжаются. В течении 10 суток спасатели искали рыбаков-любителей, по истечении которых, 21 января поиски были приостановлены в связи с погодными условиями.", – говорится в сообщении.

11 января в 12:15 в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения на лодке отправились на рыбалку на озере Биликоль и пропали.

 


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