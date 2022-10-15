В алматинском ущелье Альпийская роза туристу стало плохо и он не смог спуститься
Связь с ним поддерживается. На место выехали 5 человек, 1 единица техники Службы спасения.Пресс-служба Департамента по ЧС Алматы
В ведомстве уточнили, что в 21:13 спасатели нашли пострадавшего, помогли спуститься до шлагбаума, где его ожидали родственники.
В медпомощи турист не нуждался.
Спасатели напоминают туристам соблюдать правила, которые могут помочь до приезда спасателей и даже спасти жизнь:
Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.
Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!
Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.
Если вам необходима помощь, звоните 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").