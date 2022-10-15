В алматинском ущелье Альпийская роза туристу стало плохо и он не смог спуститься

24-летний мужчина обратился в Службу спасения Алматы 15 октября в 19:44, так как при спуске с ущелья Альпийская роза ему стало плохо, и он самостоятельно не мог спуститься, сообщает Zakon.kz.

Связь с ним поддерживается. На место выехали 5 человек, 1 единица техники Службы спасения. Пресс-служба Департамента по ЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что в 21:13 спасатели нашли пострадавшего, помогли спуститься до шлагбаума, где его ожидали родственники.

В медпомощи турист не нуждался.

Спасатели напоминают туристам соблюдать правила, которые могут помочь до приезда спасателей и даже спасти жизнь: