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Турист в ВКО забрался на скалу и не смог спуститься

спасение туриста в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 22:18 Фото: скриншот видео
29 июня в Глубоковском районе неподалеку от села Ново-Ульбинка очевидец Владимир Мордовский услышал зов о помощи и вызвал спасателей на место. Выяснилось, что 33-летний мужчина забрался на скалу и не мог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

На помощь прибыли сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО, которых очевидец сопроводил до участка, где находился заблудившийся.

"На нем были легкая майка и шорты, спасатели надели ему специальный костюм и спасательный жилет, перевели через водоем. Затем доставили до областного центра. В медицинской помощи путник не нуждался". Пресс-служба ДЧС ВКО


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