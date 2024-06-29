Турист в ВКО забрался на скалу и не смог спуститься

Фото: скриншот видео

29 июня в Глубоковском районе неподалеку от села Ново-Ульбинка очевидец Владимир Мордовский услышал зов о помощи и вызвал спасателей на место. Выяснилось, что 33-летний мужчина забрался на скалу и не мог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

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