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Билл Гейтс рассказал о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом

Гейтс переговорил с Талибами Фото: Twitter/BillGates
Миллиардер заявил, что сделает практически все, чтобы помочь в борьбе с полиомиелитом, сообщает Zakon.kz.

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничает вместе с временным правительством "Талибана" (запрещенная в Казахстане организация) в борьбе с полиомиелитом в Афганистане. Об этом бизнесмен сообщил в интервью The Telegraph.

Гейтс рассказал, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре, однако он не рассказал подробности встречи. Он также не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями "Талибана".

Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по ликвидации полиомиелита. Это главный приоритет фонда.Билл Гейтс

Бизнесмен также анонсировал выделение дополнительно 1,2 миллиарда долларов на борьбу с полиомиелитом во всем мире.

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