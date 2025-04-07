Дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе

Младшая дочь Билла Гейтса, 22-летняя Фиби, заявила, у нее пока не получилось основать собственный бизнес, сообщает Zakon.kz.

Решая заняться бизнесом она полагалась на все достижения своего отца, пишет Mail Online. Со слов девушки, ее первым бизнес-продуктом стали тампоны с Bluetooth. По задумке Фиби, они могли передавать женщинам информацию о состоянии здоровья.

Инвестиций выпускница факультета анатомии Стэнфордского университета не получила, потому что не смогла ответить на вопросы:

Какую проблему это решает?

Как это принесет деньги?

"Так что быть дочерью Билла Гейтса – это еще не залог успеха", – пожаловалась Фиби.

Не только профессора Стэнфорда сомневались в предпринимательских способностях Фиби, но и Билл отклонил просьбу дочери бросить учебу, чтобы заняться своим дебютным бизнесом. И это при том, что он сам бросил Гарвард в 1975 году после трех семестров, чтобы основать Microsoft.

"Ну что ж, есть еще в мире разумные люди, судя по этому отказу", – отреагировали Интернет-пользователи.

22-летняя Фиби состоит в отношениях с внуком сэра Пола Маккартни, Артуром Дональдом. Она родилась в браке Билла и Мелинды Гейтс. У нее есть 28-летняя сестра Дженнифер и 25-летний брат Рори. Как известно, все трое получат мизерный процент от состояния своего отца, поскольку Билл вместо этого направит свое гигантское состояние на благотворительные цели.

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