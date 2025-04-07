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Мир

Дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе

Младшая дочь Билла Гейтса, 22-летняя Фиби рассказала о неудачном бизнесе, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 08:34 Фото: Instagram/phoebegates
Младшая дочь Билла Гейтса, 22-летняя Фиби, заявила, у нее пока не получилось основать собственный бизнес, сообщает Zakon.kz.

Решая заняться бизнесом она полагалась на все достижения своего отца, пишет Mail Online. Со слов девушки, ее первым бизнес-продуктом стали тампоны с Bluetooth. По задумке Фиби, они могли передавать женщинам информацию о состоянии здоровья.

Инвестиций выпускница факультета анатомии Стэнфордского университета не получила, потому что не смогла ответить на вопросы:

  • Какую проблему это решает?
  • Как это принесет деньги?
"Так что быть дочерью Билла Гейтса – это еще не залог успеха", – пожаловалась Фиби.

Не только профессора Стэнфорда сомневались в предпринимательских способностях Фиби, но и Билл отклонил просьбу дочери бросить учебу, чтобы заняться своим дебютным бизнесом. И это при том, что он сам бросил Гарвард в 1975 году после трех семестров, чтобы основать Microsoft.

"Ну что ж, есть еще в мире разумные люди, судя по этому отказу", – отреагировали Интернет-пользователи.

22-летняя Фиби состоит в отношениях с внуком сэра Пола Маккартни, Артуром Дональдом. Она родилась в браке Билла и Мелинды Гейтс. У нее есть 28-летняя сестра Дженнифер и 25-летний брат Рори. Как известно, все трое получат мизерный процент от состояния своего отца, поскольку Билл вместо этого направит свое гигантское состояние на благотворительные цели.

Недавно сотрудники китайской компании по производству стоматологической продукции сравнили свой рабочий опыт с пребыванием в тюрьме.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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