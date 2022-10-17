В Казахстане рыба подорожала на 15% за год
Эксперты Energyprom.kz заявляют, что за год подорожали:
свежая или охлажденная рыба – на 15%;
мороженая – на 15,1%;
очищенные замороженные креветки – на 26,4%.
Рост цены сильнее всего ощутили жители Павлодарской, Костанайской и Мангистауской областей.
Также, как говорится в исследовании:
соленая сельдь выросла в цене на 34,2% за год;
рыбные деликатесные консервы – на 29,6%;
шпроты в масле – на 24,9%;
скумбрия холодного копчения – на 23,8%;
соленая деликатесная рыба – на 22,2%;
красная икра – на 21,2%.
В заключении также сказано, за январь–август 2022 года в Казахстане произвели 30,9 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, плюс 15,5% за год.
Ранее аналитики сообщали, что казахстанцы стали больше платить за уголь. Уголь для населения подорожал на 3% за месяц и сразу на 11% за год. Кроме того, в Казахстане заметно подорожали услуги таксистов.