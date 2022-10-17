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В Казахстане рыба подорожала на 15% за год

В Казахстане подорожала рыба Фото: pixabay
Как отмечено в отчете аналитиков, за год рыба в Казахстане резко подорожала: сразу на 15%. Также сказано, что производство свежей рыбы в стране заметно выросло, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Energyprom.kz заявляют, что за год подорожали:

  • свежая или охлажденная рыба – на 15%;

  • мороженая – на 15,1%;

  • очищенные замороженные креветки – на 26,4%.

Рост цены сильнее всего ощутили жители Павлодарской, Костанайской и Мангистауской областей.

Также, как говорится в исследовании:

  • соленая сельдь выросла в цене на 34,2% за год;

  • рыбные деликатесные консервы – на 29,6%;

  • шпроты в масле – на 24,9%;

  • скумбрия холодного копчения – на 23,8%;

  • соленая деликатесная рыба – на 22,2%;

  • красная икра – на 21,2%.

В заключении также сказано, за январь–август 2022 года в Казахстане произвели 30,9 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, плюс 15,5% за год.

Ранее аналитики сообщали, что казахстанцы стали больше платить за уголь. Уголь для населения подорожал на 3% за месяц и сразу на 11% за год. Кроме того, в Казахстане заметно подорожали услуги таксистов.

Анастасия Московчук
Казахстан
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