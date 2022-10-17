В Казахстане рыба подорожала на 15% за год

Как отмечено в отчете аналитиков, за год рыба в Казахстане резко подорожала: сразу на 15%. Также сказано, что производство свежей рыбы в стране заметно выросло, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Energyprom.kz заявляют, что за год подорожали:

свежая или охлажденная рыба – на 15%;

мороженая – на 15,1%;

очищенные замороженные креветки – на 26,4%.

Рост цены сильнее всего ощутили жители Павлодарской, Костанайской и Мангистауской областей.

Также, как говорится в исследовании:

соленая сельдь выросла в цене на 34,2% за год;

рыбные деликатесные консервы – на 29,6%;

шпроты в масле – на 24,9%;

скумбрия холодного копчения – на 23,8%;

соленая деликатесная рыба – на 22,2%;

красная икра – на 21,2%.

В заключении также сказано, за январь–август 2022 года в Казахстане произвели 30,9 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, плюс 15,5% за год.

Ранее аналитики сообщали, что казахстанцы стали больше платить за уголь. Уголь для населения подорожал на 3% за месяц и сразу на 11% за год. Кроме того, в Казахстане заметно подорожали услуги таксистов.