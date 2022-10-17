Сбежавшего из-под следствия в Алматы арестовали

В Алматы арестовали на два месяца сбежавшего из-под следствия 14 октября преступника, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде, 16 октября постановлением удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного сроком на два месяца.

Сбежавший преступник был задержан полицейскими ночью 15 октября в микрорайоне Карасу по улице Северное кольцо.

Задержанный в сентябре 2022 года был осужден Специализированным межрайонным уголовным судом Жамбылской области за убийство к 10 годам лишения свободы.

14 октября в Алматы осужденный сбежал из следственного изолятора.

13 октября в социальных сетях распространилась ориентировка по поиску двух сбежавших с территории ИВС в Алматы. В полиции сообщили, что беглецы были задержаны почти сразу в ходе проведения спецоперации.