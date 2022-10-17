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В Казахстане увеличат число платных дорог

В Казахстане появятся новые платные дороги Фото: Казавтожол
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, какие дороги станут платными в стране до 2025 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Мининдустрии отметил, что протяженность платных дорог в Казахстане составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили 4 млрд тенге.

Тариф для легковых автомобилей равен 1 тенге за 1 км, для грузовых – 25 тенге за 1 км.

Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние. Каирбек Ускенбаев

По предоставленной информации министерства, речь идет о таких дорогах, как Кызылорда – Аральск, Актобе – Уральск, Актобе – Оренбург, Кайнар –Бишкек, Жетибай – Шетпе – Бейнеу – Акжигит, Павлодар – Семей, Северный обход Астаны, Уральск – Саратов, Кокшетау –Петропавловск, Астана – Атбасар, Павлодар – Омск, Семей – Калбатау.

В целом до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение платности на 11 тыс. км, – добавил Ускенбаев.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями пользователей местного грузового транспорта в Кызылординской области вносятся изменения в приказ в части внедрения в стране  на платных дорогах годового абонемента – 350 тыс. тенге в год.

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