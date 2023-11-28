Для чего в Казахстане увеличат число платных дорог, рассказал министр транспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 28 ноября рассказал, почему в Казахстане решили увеличить количество платных дорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что через территорию Казахстана стали проезжать транзитом больше иностранных машин.

"Они должны платить за пользование казахстанскими дорогами. Что касается отечественных автоперевозчиков, если в близлежащем районе платной дороги человек проживает, то номер машины вводится в общую базу, плата за месяц составляет всего 1000 тенге. Для большегрузных машин существует система абонентской платы", – объяснил министр.

Общая протяженность дорог в Казахстане составляет 96 тыс. км. Это трассы республиканского и местного значения. Из них всего 3,2 тыс. км – платные дороги.

"Плату в первую очередь внедряют на транзитных дорогах. Мы же хотим, чтобы у нас были хорошие дороги. Чтобы их содержать, нужны средства. Мы берем их не из республиканского бюджета, не из кармана граждан, а именно с тех машин, которые ими пользуются, взимаем плату. Почему нет альтернативных дорог? Потому что это потребовало бы в два раза больше средств на строительство такого рода дорог. Если будем работать по альтернативным дорогам, это будет колоссальная нагрузка на бюджет. А бюджет формируется за счет налогоплательщиков. Это в том числе ориентировано на снижение нагрузки на бюджет", – сказал глава Минтранспорта.

28 ноября министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране.