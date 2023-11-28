Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Для чего в Казахстане увеличат число платных дорог, рассказал министр транспорта

Для чего в Казахстане увеличат количество платных дорог Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 28 ноября рассказал, почему в Казахстане решили увеличить количество платных дорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что через территорию Казахстана стали проезжать транзитом больше иностранных машин.

"Они должны платить за пользование казахстанскими дорогами. Что касается отечественных автоперевозчиков, если в близлежащем районе платной дороги человек проживает, то номер машины вводится в общую базу, плата за месяц составляет всего 1000 тенге. Для большегрузных машин существует система абонентской платы", – объяснил министр.

Общая протяженность дорог в Казахстане составляет 96 тыс. км. Это трассы республиканского и местного значения. Из них всего 3,2 тыс. км – платные дороги.

"Плату в первую очередь внедряют на транзитных дорогах. Мы же хотим, чтобы у нас были хорошие дороги. Чтобы их содержать, нужны средства. Мы берем их не из республиканского бюджета, не из кармана граждан, а именно с тех машин, которые ими пользуются, взимаем плату. Почему нет альтернативных дорог? Потому что это потребовало бы в два раза больше средств на строительство такого рода дорог. Если будем работать по альтернативным дорогам, это будет колоссальная нагрузка на бюджет. А бюджет формируется за счет налогоплательщиков. Это в том числе ориентировано на снижение нагрузки на бюджет", – сказал глава Минтранспорта.

28 ноября министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране.

Читайте также

Кибербезопасность финансового рынка – один из приоритетов регулятора
Кибербезопасность финансового рынка – один из приоритетов регулятора
В Казахстане обновили комплексный план развития шахмат до 2027 года
В Казахстане обновили комплексный план развития шахмат
Слухи о новом вирусе в Китае прокомментировали в Минздраве РК
Слухи о новом вирусе в Китае прокомментировал Минздрав Казахстана
Мадина Мамырханова
Марат Карабаев Министерство транспорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления