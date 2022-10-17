Зарина Нургалиева стала чемпионкой Азии по шахматам

Сборная Казахстана по шахматам хорошо выступила на юношеском чемпионате Азии в Индонезии. Из трех наград, которые завоевали наши молодые шахматисты, одна с золотым отливом. Медаль высшей пробы завоевала Зарина Нургалиева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы республиканской федерации шахмат, Зарина Нургалиева была лучшей среди девочек до 14 лет.

Ксения Балабаева завоевала серебряную медаль в категории девушек до 18 лет. Ельназ Калиахмет заняла третье место среди девочек до 12 лет.

Эти три награды позволили казахстанским шахматисткам занять общекомандное третье место на ЧА-2022.

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