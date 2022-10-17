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Должно ли ОСИ платить земельный и имущественный налоги

Должно ли ОСИ платить налог на землю и на имущество Фото: Zakon.kz
Должно ли ОСИ платить земельный налог по участку, на котором располагается многоквартирный жилой дом и по придомовой территории, а также налог на имущество с помещений общего пользования? Такой вопрос опубликован на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили, что единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом и придомовой земельный участок принадлежат собственникам квартир нежилых помещений на праве общей долевой собственности, и у ОСИ обязательства по уплате земельного налога не возникают.

В КГД отметили, что плательщиками земельного налога являются лица, имеющие объекты обложения:

  • на праве собственности;

  • на праве постоянного землепользования;

  • на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

Указывается, что объектом обложения налогом на имущество для юридического лица являются здания, сооружения или их часть, признанные таковыми уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области технического регулирования (КОФ). 

В комитете также сообщили, что если у ОСИ отсутствуют другие объекты обложения, то обязательства по представлению в органы государственных доходов налоговых отчетностей формы 701.00 и 700.00 не возникают.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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