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Как платить налог на имущество при общей собственности

Как платить налог на имущество при нескольких собственниках Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете государственных доходов в рамках рубрики "Вопрос недели" ответили на один из топовых вопросов: как платить налог на имущество, если собственность (квартира) общая, сообщает Zakon.kz.

В КГД пояснили, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью.

"При общей совместной собственности плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае, если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников. В общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе", - рассказали в комитете.

Органы государственных доходов начисление налога на имущество производят на одного из супругов на основании сведений, направленных уполномоченным органом (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан").

При этом в Комитете госдоходов напомнилиЮ что оплатить налог на имущество за 2022 год необходимо по месту нахождения объектов обложения не позднее 2 октября 2023 года.

Уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений.

Сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам, можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" сайта kgd.gov.kz, в мобильном приложении "E-salyq Azamat", а также в мобильных приложениях банков "Kaspi.kz" и "Halyk bank".

Ранее мы рассказали, что более 55 тысяч жителей Алматы еще не уплатили налог на имущество и после 2 октября они не смогут получать банковские услуги.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
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