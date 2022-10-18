Погибшие в Ейске получили смертельные травмы, когда выпрыгивали из окон

Вице-губернатор Краснодарского края России Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома, рядом с которым рухнул военный самолет СУ-34 погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала об этом "Газете.ru", добавив, что это информация от врачей.

Что касается пострадавших, тяжелых на сейчас семь человек, из них один ребенок. Это люди, которые отравились продуктами горения, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть еще пострадавшие легкой степени, они также у нас остаются в больницах, восемь человек. Мы их оставили, чтобы они подышали кислородом, пришли в себя. Дальше будем решать вопрос по дальнейшему размещению. Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова

По последним данным оперштаба Краснодарского края, число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, 6 человек пропали без вести, 25 получили травмы разной степени тяжести.

Сами пилоты самолета выжили, успешно катапультировавшись за считанные секунды до взрыва.

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Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. После падения самолета в доме возник сильный пожар. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. В Минобороне РФ причиной крушения самолета назвали возгорание одного из двигателей при взлете.