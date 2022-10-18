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В Кентау яблоня зацвела в октябре

В Кентау яблоня зацвела в октябре Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Кентау в середине осени зацвела яблоня. Жители города были удивлены, ведь в городе такого явления никогда не было, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, яблоня растет во дворе школы-гимназии №1 имени Ы. Алтынсарина. Дерево было посажено волонтерами в честь 25-летия Независимости РК.

Как рассказал заместитель директора по воспитательной работе, садовник хорошо ухаживает за школьным садом.

9 октября в Facebook жительница Алматы опубликовала фото цветущей сирени осенью. Снимок удивил пользователей Казнета.

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