В Кентау яблоня зацвела в октябре

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Кентау в середине осени зацвела яблоня. Жители города были удивлены, ведь в городе такого явления никогда не было, сообщает Zakon.kz.

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