В Кентау яблоня зацвела в октябре
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Кентау в середине осени зацвела яблоня. Жители города были удивлены, ведь в городе такого явления никогда не было, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы акима Туркестанской области, яблоня растет во дворе школы-гимназии №1 имени Ы. Алтынсарина. Дерево было посажено волонтерами в честь 25-летия Независимости РК.
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