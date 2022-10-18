Число жертв в Ейске увеличилось до 13 человек

Вечером 17 октября в российском городе Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. По данным Минздрава на 18 октября, в результате ЧП погибли 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Также, по его данным, среди погибших трое детей. 19 человек получили ранения.

Тем временем в МЧС уточнили РИА Новости, что сотрудники завершили разбор завалов.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края России Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома.

После падения самолета в Минобороне России заявили, что инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Также назвали и причину крушения: возгорание одного из двигателей при взлете.