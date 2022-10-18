100 тысяч сигналов о бытовом насилии поступило в полицию Казахстана с начала года

100 тыс. сообщений о бытовом насилии зафиксировали в МВД с начала 2022 года. Об этом 18 октября заявил глава ведомства Марат Ахметжанов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области.

В текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии, в то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как на месте потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. И как результат – безнаказанность ведет к самоуправству, рукоприкладство стало привычным делом, что ведет к тяжким последствиям. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

По словам главы МВД, только за 2022 год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве. Министерством принимаются меры реагирования по сигналам о бытовом насилии.

С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов. Из них по решению суда:

арестованы более 10 тыс. лиц,

предупреждены – 8,5 тыс.,

оштрафованы – 675.

Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний.

Ранее в МВД составили портрет семейного дебошира.