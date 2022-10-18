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100 тысяч сигналов о бытовом насилии поступило в полицию Казахстана с начала года

бытовое насилие Фото: pexels
100 тыс. сообщений о бытовом насилии зафиксировали в МВД с начала 2022 года. Об этом 18 октября заявил глава ведомства Марат Ахметжанов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области.

В текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии, в то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как на месте потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. И как результат – безнаказанность ведет к самоуправству, рукоприкладство стало привычным делом, что ведет к тяжким последствиям.  Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

По словам главы МВД, только за 2022 год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве. Министерством принимаются меры реагирования по сигналам о бытовом насилии.

С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов. Из них по решению суда: 

  • арестованы более 10 тыс. лиц, 

  • предупреждены – 8,5 тыс., 

  • оштрафованы – 675.

Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний. 

Ранее в МВД составили портрет семейного дебошира.

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