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Общество

Где в Казахстане чаще жалуются на семейно-бытовое насилие

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:02 Фото: pexels
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров 13 февраля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что ежегодно поступает более 100 тыс. сообщений о бытовом насилии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что больше всего обращений поступило в Алматы.

"Затем идут Костанайская область, Павлодарская область, город Астана и Жамбылская область. Это данные за прошлый год. Примерно такая же статистика сохраняется и в 2025 году", – озвучил Ренат Зулхаиров. 

По его словам, ежегодно в полицию поступает более 100 тыс. сообщений о бытовом насилии, а по итогам 2024 года по стране зарегистрировано порядка 7 тыс. уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. 

Ранее Ренат Зулхаиров рассказал, как работает новое спецподразделение полиции по борьбе с домашним насилием. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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