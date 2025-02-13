Где в Казахстане чаще жалуются на семейно-бытовое насилие

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров 13 февраля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что ежегодно поступает более 100 тыс. сообщений о бытовом насилии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что больше всего обращений поступило в Алматы.



"Затем идут Костанайская область, Павлодарская область, город Астана и Жамбылская область. Это данные за прошлый год. Примерно такая же статистика сохраняется и в 2025 году", – озвучил Ренат Зулхаиров.

По его словам, ежегодно в полицию поступает более 100 тыс. сообщений о бытовом насилии, а по итогам 2024 года по стране зарегистрировано порядка 7 тыс. уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью.

Ранее Ренат Зулхаиров рассказал, как работает новое спецподразделение полиции по борьбе с домашним насилием.