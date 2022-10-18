Какие участки дорог планируют сделать платными в Казахстане

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подготовил проект приказа, который предусматривает введение новых участков платных дорог в стране, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется сделать платными:

участок Астана – Щучинск километр 18 + 772 – км 230 + 250 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории Астана – Петропавловск, через Кокшетау.

Как отмечается, проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Астана – Атбасар автомобильной дороги республиканского значения «граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы», участок Атбасар – Зеренда автомобильной дороги республиканского значения Кокшетау – Атбасар, автомобильная дорога республиканского значения Щучинск – Зеренда.

участок Астана – Темиртау км 1291 + 335 – км 1425 + 422 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения, I-а категории «граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы», через Костанай, Астану, Караганду используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге общего пользования республиканского значения Астана – Кабанбай батыра – Энтузиаст – Киевка – Темиртау.

участок Алматы – Конаев км 25 + 045 – км 67 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории «Алматы – Усть-Каменогорск (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» используется на платной основе.

Проезд по альтернативной дороге общего пользования республиканского значения «граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы», через Костанай, Астану, Караганду; участок Алматы – Курты, автомобильная дорога общего пользования республиканского значения Конаев – Курты.

участок Конаев – Талдыкорган км 67 – 253 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения І-б категории «Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федераций (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» используется на платной основе;

участок Щучинск-Кокшетау км 230+250 – км 291 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории «Астана – Петропавловск», через Кокшетау используется на платной основе;

участок Астана – Павлодар км 16+000 – км 1367 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории «Астана – Ерейментау – Шидерты», автомобильной дороги общего пользования республиканского значения, I-а категории «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации» используется на платной основе;

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау, участок Темиртау – Актау автомобильной дороги республиканского значения Бастау – Актау – Темиртау, участок Актау – Ульяновский автомобильной дороги республиканского значения Караганды – Аягоз – Бугаз, автомобильная дорога республиканского значения Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ульяновский, автомобильная дорога областного значения Беловка – Калкаман, участок Беловка – Ленинский автомобильной дороги республиканского значения Ленинский – Аксу – Коктобе – Большой Акжар – Курчатов, автомобильная дорога республиканского значения Мостовой переход через реку Иртыш.

В документе также приводятся тарифы проезда по каждому участку дороги.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября.

17 октября 2022 года министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что ряд новых дорог станут платными в стране до 2025 года. По его словам, протяженность платных дорог составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили 4 млрд тенге. До 2025 года будет поэтапное внедрение платности на 11 тыс. км дорог.

На данный момент тариф для легковых автомобилей равен 1 тенге за 1 км, для грузовых – 25 тенге за 1 км.