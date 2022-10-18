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Спецназ ворвался в подпольный покерный клуб в Караганде

Спецназ ворвался в подпольный покерный клуб в Караганде Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео спецоперации в Караганде. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Игра", сотрудники выявили подпольный покерный клуб в одном гостиничном комплексе города, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении агентства, в ходе обыска изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в "Покер".

Организатор (житель региона) проводил азартные игры за денежные средства с первоначальной денежной ставкой.

По данным фактам зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование.Пресс-служба АФМ РК

Согласно ст. 201 УПК РК иная информация, как уточнили в пресс-службе, в интересах следствия разглашению не подлежит.

В апреле 2021 года сообщалось об аналогичном случае: подпольный покерный клуб также функционировал в одном из гостиничных комплексов города.

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