Спецназ ворвался в подпольный покерный клуб в Караганде

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео спецоперации в Караганде. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Игра", сотрудники выявили подпольный покерный клуб в одном гостиничном комплексе города, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении агентства, в ходе обыска изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в "Покер".

Организатор (житель региона) проводил азартные игры за денежные средства с первоначальной денежной ставкой.

По данным фактам зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование. Пресс-служба АФМ РК

Согласно ст. 201 УПК РК иная информация, как уточнили в пресс-службе, в интересах следствия разглашению не подлежит.