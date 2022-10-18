Спецназ ворвался в подпольный покерный клуб в Караганде
Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео спецоперации в Караганде. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Игра", сотрудники выявили подпольный покерный клуб в одном гостиничном комплексе города, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении агентства, в ходе обыска изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в "Покер".
Организатор (житель региона) проводил азартные игры за денежные средства с первоначальной денежной ставкой.
По данным фактам зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование.Пресс-служба АФМ РК
Согласно ст. 201 УПК РК иная информация, как уточнили в пресс-службе, в интересах следствия разглашению не подлежит.
В апреле 2021 года сообщалось об аналогичном случае: подпольный покерный клуб также функционировал в одном из гостиничных комплексов города.
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