В Караганде ликвидировали подпольное казино

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили нелегальную игорную точку в одном из помещений карагандинского ресторана. Здесь были установлены игровые столы для покера. Организатор подпольного казино получил тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в ходе следствия установлено, что сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 млн тенге.

Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.





Ранее 8 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по вопросам игорного бизнеса. Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.