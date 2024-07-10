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В Караганде ликвидировали подпольное казино

В Караганде ликвидировали подпольное казино, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 08:58 Фото: pexels
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили нелегальную игорную точку в одном из помещений карагандинского ресторана. Здесь были установлены игровые столы для покера. Организатор подпольного казино получил тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в ходе следствия установлено, что сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 млн тенге.

Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.


Ранее 8 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по вопросам игорного бизнеса. Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

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Елена Вебер
АФМ РК Караганда 2024 год Игорный бизнес
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