Правительство намерено погасить долги акиматов по творческому и спортивному заказу

Министерство финансов подготовило постановление правительства, предусматривающее поправки в Правила использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что выделение денег из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется в случае, когда потребность в деньгах возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы, за исключением случаев погашения обязательств правительства РК, центральных государственных органов, местных исполнительных органов по решениям судов, а также по государственному творческому и спортивному заказу.

Как поясняется, в качестве исключения добавлены государственные творческие и спортивные заказы, дабы погасить задолженности акиматов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент перед поставщиками этих услуг и исключить возможности возникновения социальной напряженности населения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября.

Аким Алматы Досаев Ерболат сообщал, что задолженность по программе ArtSport составляет примерно 2,2 млрд тенге. Программа была приостановлена из-за выявленных финансовых нарушений.

Родители, члены ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудники городского акимата создали рабочую группу, на которой было решено рассмотреть вопрос по выделению средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа.