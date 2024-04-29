В Казахстане введут новый механизм выделения средств из резервов правительства

Министерство финансов подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в Правила использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается предусмотреть механизм выделения средств из резервов правительства и местных исполнительных органов по субсидированию убытков (долгов) энергопроизводящих организаций.

Так, дополнено, что подготовка решения правительства и местных исполнительных органов, а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег соответственно из резервов правительства РК и местных исполнительных органов осуществляется в том числе:

для субсидирования убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепла.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 мая.