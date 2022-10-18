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Сергей Лавров: Вбить клин между Казахстаном и Россией никому не под силу

Сергей Лавров: "Вбить клин" между Казахстаном и Россией никому не под силу Фото: Instagram/mid.rus
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

О дипотношениях Казахстана и России глава МИД РФ рассказал журналу "Международная жизнь".

В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения.Сергей Лавров

При этом, по его словам, на достигнутом страны останавливаться не собираются.

Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности.Сергей Лавров

Российский министр подчеркнул, что за прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства.

Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества.Сергей Лавров

По его словам, ярким примером подлинно стратегического партнерства остается совместное использование космодрома "Байконур".

Одноименный город по праву может считаться символом российско-казахстанской дружбы и привилегированного наукоемкого сотрудничества.Сергей Лавров

Также глава МИД РФ отметил, что динамично продвигаются культурно-гуманитарные обмены.

На регулярной основе проводятся Дни России в Казахстане. Равно как и Дни Казахстана в России – в текущем юбилейном году они пройдут в Москве, Астрахани и Казани.Сергей Лавров

Он особо отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве.

Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении – СНГ.Сергей Лавров

19 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, в ходе которой отметил, что в 2022 году отмечается большая дата установления дипломатических отношений. Президент Казахстана напомнил, что 30 лет назад был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи, а в 2013 году этот договор был дополнен новым документом, который был подписан главой России о союзнических взаимоотношениях между двумя странами.

Динара Халдарова
Россия Лавров Сергей Казахстан
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