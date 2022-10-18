Сергей Лавров: Вбить клин между Казахстаном и Россией никому не под силу
О дипотношениях Казахстана и России глава МИД РФ рассказал журналу "Международная жизнь".
В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения.Сергей Лавров
При этом, по его словам, на достигнутом страны останавливаться не собираются.
Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности.Сергей Лавров
Российский министр подчеркнул, что за прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства.
Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества.Сергей Лавров
По его словам, ярким примером подлинно стратегического партнерства остается совместное использование космодрома "Байконур".
Одноименный город по праву может считаться символом российско-казахстанской дружбы и привилегированного наукоемкого сотрудничества.Сергей Лавров
Также глава МИД РФ отметил, что динамично продвигаются культурно-гуманитарные обмены.
На регулярной основе проводятся Дни России в Казахстане. Равно как и Дни Казахстана в России – в текущем юбилейном году они пройдут в Москве, Астрахани и Казани.Сергей Лавров
Он особо отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве.
Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении – СНГ.Сергей Лавров
19 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, в ходе которой отметил, что в 2022 году отмечается большая дата установления дипломатических отношений. Президент Казахстана напомнил, что 30 лет назад был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи, а в 2013 году этот договор был дополнен новым документом, который был подписан главой России о союзнических взаимоотношениях между двумя странами.