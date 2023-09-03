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Сергей Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН Фото: пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Общеполитическая дискуссия Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, на предстоящей сессии Москва будет отстаивать принципиальные подходы, закрепленные в обновленной Концепции внешней политики России.

"Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава", – подчеркнули в МИД России.

Там добавили, что во время сессии российская делегация вместе с единомышленниками намерена продвигать множество инициатив по основным международным темам. Например, проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма.

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