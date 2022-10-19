Илон Маск о конфликте Украины и России: Первая война дронов

Американский предприниматель Илон Маск высказался о военном конфликте между Украиной и Россией на фоне участившихся сообщений об использовании беспилотников, сообщает Zakon.kz.

Миллиардер через соцсети отреагировал на публикацию британской газеты Independent про активное использование российскими войсками беспилотников на Украине.

Первая война дронов, – написал Маск в Twitter.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.

Отметим, что, по мнению Маска, за последние 60 лет риск катастрофы в мире достиг наивысшей точки. Он даже обратился к человечеству с предложением прекратить целиться в себя ядерным оружием.