Илон Маск призвал человечество не целиться в себя ядерным оружием

Американский миллиардер Илон Маск через Twitter обратился к человечеству с предложением прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы, сообщает Zakon.kz.

По мнению предпринимателя, за последние 60 лет риск катастрофы достиг наивысшей точки.

Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле. Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет. Илон Маск

Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине.

Отметим, что в данное время миллиардер находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter.