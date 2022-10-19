Пленарное заседание Мажилиса – 19 октября 2022 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 19 октября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете, о гарантированном трансферте из Национального фонда, а также об объемах трансфертов общего характера между республиканским и бюджетами областей, городов республиканского значения, столицы – все на 2023-2025 годы.

Кроме того, рассмотрения ждет инициированный парламентариями законопроект "Об амнистии". Он разработан в целях исполнения соответствующих поручений президента, связанных с январскими событиями этого года.

Второе чтение пройдет по поправкам в Налоговый кодекс. В их числе вопросы налогообложения МСБ, совершенствования налогового администрирования, а также новых видов платежей в бюджет.

На пленарном заседании выступят министр культуры и спорта Даурен Абаев и министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев с ответами на депутатские запросы.

Предыдущее пленарное заседание Мажилиса Парламента РК прошло 12 октября 2022 года.