Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент обратил внимание на медицинскую инфраструктуру в Алматинской области

врач, область Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев во время визита в Алматинскую область отметил, что строительство медицинских центров в области – одна из приоритетных задач. Нужна модернизация больниц и поликлиник в области, сообщает Zakon.kz

В области действуют 396 учреждений здравоохранения. По поручению главы государства реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.

В регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Медицинская инфраструктура Алматы перегружена. Токаев отметил, что акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого будут приниматься конкретные меры.

19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.

Читайте также

Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января

Президент: Алматинские яблоки могут стать национальным брендом в мире

Токаев поручил акимам разобраться с перекупщиками продовольствия

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
Зеленский снял посла Врублевского с должности
Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления