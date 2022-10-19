Президент обратил внимание на медицинскую инфраструктуру в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев во время визита в Алматинскую область отметил, что строительство медицинских центров в области – одна из приоритетных задач. Нужна модернизация больниц и поликлиник в области, сообщает Zakon.kz

В области действуют 396 учреждений здравоохранения. По поручению главы государства реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.

В регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Медицинская инфраструктура Алматы перегружена. Токаев отметил, что акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого будут приниматься конкретные меры.

19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.