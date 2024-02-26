Ольга Рыпакова обратилась к Токаеву с просьбой

Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Восточно-Казахстанскую область посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды за 26 февраля 2024 года, сначала Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала главе государства о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике.



Кроме того, спортсменка озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране:

"В частности, она считает важным создать в регионе Центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая".

Также сказано, что с 2015 года здесь проводится турнир на призы Ольги Рыпаковой. Соревнованиям присвоен уровень World Athletics Continental Tour, позволяющий спортсменам зарабатывать очки в мировом рейтинге.

"Далее спортсменка попросила поспособствовать повышению статуса данного турнира до "серебряного" уровня. Для этого требуется обновление покрытия манежа, а также увеличение суммы призового фонда", – говорится в публикации.

В завершении встречи глава государства поручил заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой и акиму Ермеку Кошербаеву взять данный вопрос на контроль.

Ранее Токаев посетил Центр лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии. Он подчеркнул важность создания таких современных медицинских объектов в стране.

Токаев прибыл в ВКО утром 26 февраля 2024 года. В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар.