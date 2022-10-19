Каракат Абден зарегистрирована кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов, для регистрации предоставлены в Центризбирком справка из органа госдоходов о сдаче кандидатом и ее супругом декларации об активах и обязательствах, а также медицинское заключение об отсутствии у Каракат Абден заболеваний, препятствующих ее регистрации в качестве кандидата в президенты.

В ЦИК предоставлены протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы о результатах проверки подписей, собранных в поддержку кандидата. Собрано 121 314 подписей в 15 регионах страны, проверено 120 158, из них достоверными признаны 118 418 подписей. Член ЦИК Казахстана Шавкат Утемисов

Каракат Абден выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Абден сдала экзамен на знание государственного языка. Заседание Лингвистической комиссии ЦИК по установлению свободного владения государственным языком Каракат Абден состоялось 10 октября 2022 года.

Председатель Цендризбиркома Нурлан Абдиров вручил Каракат Абден удостоверение кандидата в президенты РК.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.