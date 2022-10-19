Мажилис одобрил законопроект об амнистии участников январских событий

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК "добро" депутатов получит законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение задержанных во время январских событий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала депутат Гульнара Бижанова, в сентябрьском Послании президент призвал общество, как единую нацию, проявить гуманизм и извлечь уроки из январской трагедии и не допустить ее повторения. При этом она добавила, что глава государства с первых дней призвал проявить милосердие к тем, кто оступился, пошел на поводу организаторов этих трагических событий.

По ее словам, государство уже смягчило наказание для тех участников, кто не совершал серьезных преступлений. На сегодня 1060 человек осуждено, из них лишь 106 приговорены к реальному лишению свободы.

Пострадавшим в январе возмещается ущерб, оказывается социальная, финансовая и иная помощь. Фонд "Қазақстан халқына" также участвует в этом.

Предложенный президентом страны второй шанс для оступившихся – это прямой посыл обществу сплотиться на осознании высшей ценности – человеческой свободы и ее незаменимости. Мы, депутаты Парламента, поддержали призыв и, опираясь на конституционные полномочия, предлагаем реализовать инициативу главы государства о проведении амнистии в отношении участников январских событий, совершивших правонарушения и преступления, настоящим законопроектом. Гульнара Бижанова

Говоря о нормах законопроекта, парламентарий сообщила, что в первую очередь в них определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период увязан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не попадали под этот закон. Также были проанализированы все дела по этим событиям с указанием конкретных статей Уголовного кодекса РК по каждому лицу.

Проект предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину. Гульнара Бижанова

При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Наряду с этим предусмотрена и ресоциализация освобождаемых лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. Для не имеющих жилья – размещение в центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

При этом депутат подчеркнула, что под амнистию не подпадают террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки. Об этом ранее говорил и президент.

По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц. Гульнара Бижанова

Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и не повлечет негативных экономических, социальных и правовых последствий.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий

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