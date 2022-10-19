В Астане сбили подростка на пешеходе, где не работал светофор

19 октября в Астане водитель автомобиля Range Rover сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе, где не работал светофор, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в 07:49 водитель автомашины Range Rover, следуя по ул. Е-32 со стороны проспекта Туран, на пересечении с ул. Е-15 на пешеходном переходе сбил подростка.

В ТОО "СМЭУ Астана" заявили, что светофор на данном пересечении был обесточен по причине технических неисправностей дизельного генераторного устройства. Неисправности устранены, в 07:55 был подключен к электропитанию.

Пострадавшая госпитализирована. По данному факту проводится дознание.

8 мая в Астане водитель проехал на красный и совершил смертельное ДТП.