В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре

В Астане маршрутный автобус № 61 8 ноября около 19:00 сбил пешехода на светофоре на пересечении улиц Шарля де Голля и Токпанова, передает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места события, со слов очевидцев, водитель автобуса поворачивал с улицы Шарля де Голля направо на улицу Токпанова и допустил наезд на женщину лет 50-60.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Пешеход шла на зеленый сигнал светофора. Она госпитализирована с травмами.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 13 октября автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда.

