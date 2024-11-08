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В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре

ДТП в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 19:50 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Астане маршрутный автобус № 61 8 ноября около 19:00 сбил пешехода на светофоре на пересечении улиц Шарля де Голля и Токпанова, передает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места события, со слов очевидцев, водитель автобуса поворачивал с улицы Шарля де Голля направо на улицу Токпанова и допустил наезд на женщину лет 50-60.

ДТП с участием автобуса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 19:50

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Пешеход шла на зеленый сигнал светофора. Она госпитализирована с травмами.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 13 октября автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда. 

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