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Более миллиарда тенге потратили на саммиты, форумы и съезды в Казахстане

Казахстан имиджевые мероприятия сумма Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК вице-министр финансов Татьяна Савельева прокомментировала по поводу затрат на имиджевые мероприятия и их целесообразности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Точную сумму вице-министр озвучить затруднилась, но примерные затраты на имиджевые мероприятия в этом году, по ее словам, были более одного млрд тенге.

На все мероприятия было, наверное, больше, конечно, одного миллиарда выделено. Татьяна Савельева

При этом она уточнила, что на такие цели деньги идут как из республиканского, так и из местных бюджетов. А вот активы Нацфонда не трогают.

Нет, на такие мероприятия трансфертфы из Нацфонда не используются.Татьяна Савельева

Вице-министр считает, что такие затраты целесообразны для государства, так как в первую очередь формируют имидж страны и укрепляют позиции на международной арене.

Я скажу о целесообразности, а не о тех деньгах, которые были выделены. Целесообразность, она понятна. Я думала, что это не вызовет никаких вопросов. Это наш уровень, показатель нашей страны. Мы должны себя позиционировать и внутри, и внешне. Должны показывать то, к чему мы стремимся, наши принципы и куда мы двигаемся. Именно на таких мероприятиях все это можно показать. Поэтому однозначно они необходимы. Закрепляют наши позиции, Казахстана.Татьяна Савельева

13 октября в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В данном международном форуме приняли участие главы 11 государств и правительств стран СВМДА.

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