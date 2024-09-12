В Казахстане отказались от проведения форумов на 360 миллиардов тенге

Минфин РК сократил расходы госорганов на 360 млрд тенге в 2025 году. Эти средства хотели направить на форумы и другие имиджевые мероприятия. Об этом заявил вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы в кулуарах мажилиса 12 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Абзала Бейсенбекулы, научатся ли государственные ведомства жить по средствам, о чем говорил в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев. В ответ вице-министр финансов заявил, что работа в этом направлении уже началась.

"Сейчас готовим сокращение расходов госаппарата на 186 млрд тенге в текущем году, в следующем году – уже на 360 млрд тенге. В 2026, 2027 годы (расходы – Прим. ред.) еще ниже. Потихоньку приучаем жить по средствам. Это не одномоментная работа", – отметил он.

По его словам, они исключили командировочные расходы, имиджевые проекты, а также отказались от проведения различных форумов.

Ранее, выступая с Посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся первоочередными и стратегическими. Он также заявил, что жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов и призвал навести порядок и в межбюджетных отношениях.