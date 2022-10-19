В алматинских горах пошел снег
Фото: Zakon.kz
19 октября в горах Алматы пошел снег, сообщает Zakon.kz.
На горнолыжном курорте "Шымбулак" сегодня снежный вечер.
3200. Самая Вышка.
Левый Талгар
Фото: скриншот видео
Пользователи социальных сетей делятся видео снега в горах.
Фото: скриншот видео
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
17 октября в городе подключили отопление. С 18 октября в Алматы дождливо.
Синоптики предоставили прогноз погоды в городе на три дня.
20 октября – переменная облачность, ночью дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.
21 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха +5...+7°С, днем +17...+19°С.
22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха +8...+10°С, днем +21...+23°С.
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