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В алматинских горах пошел снег

В алматинских горах пошел снег Фото: Zakon.kz
19 октября в горах Алматы пошел снег, сообщает Zakon.kz.

На горнолыжном курорте "Шымбулак" сегодня снежный вечер.

3200. Самая Вышка.

3200. Самая Вышка.

Фото: скриншот видео

Левый Талгар

Левый Талгар

Фото: скриншот видео

Пользователи социальных сетей делятся видео снега в горах.

В алматинских горах пошел снег

Фото: Zakon.kz

Снег на Шымбулаке

Фото: Zakon.kz

Снег на Шымбулаке

Фото: Zakon.kz

17 октября в городе подключили отопление. С 18 октября в Алматы дождливо.

Синоптики предоставили прогноз погоды в городе на три дня.

20 октября – переменная облачность, ночью дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

21 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха +5...+7°С, днем +17...+19°С.

22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха +8...+10°С, днем +21...+23°С.

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