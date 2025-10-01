Первый снег пошел на юге Казахстана
Фото: pixabay
1 октября в Жамбылской области пошел снег, сообщает Zakon.kz.
Жители Тараза делятся кадрами октябрьских снежинок в соцсетях.
В комментариях горожане жалуются на холод в квартирах и интересуются, когда дадут отопление.
Полиция региона показала, как сложились условия на трассах региона, и обратилась с просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Синоптики на 1 октября прогнозировали в Таразе сильный дождь.
Какая погода в целом ждет казахстанцев в октябре, можно прочитать здесь.
