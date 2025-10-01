Первый снег пошел на юге Казахстана

1 октября в Жамбылской области пошел снег, сообщает Zakon.kz.

Жители Тараза делятся кадрами октябрьских снежинок в соцсетях.

В комментариях горожане жалуются на холод в квартирах и интересуются, когда дадут отопление.

Полиция региона показала, как сложились условия на трассах региона, и обратилась с просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Синоптики на 1 октября прогнозировали в Таразе сильный дождь.

