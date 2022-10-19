Более 97 млрд тенге заплатят виновные во взрывах в Арыси

19 октября суд взыскал более 97 миллиардов тенге с виновных во взрывах в Арыси, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны РК обратилось в суд с иском о взыскании ущерба в размере более 97 млрд тенге в доход государства к 16 ответчикам, причиненного в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

Как сообщили в пресс-службе столичного суда, ответчиками являются бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными лицами за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один ответчик является руководителем ТОО, осуществившего установку охранно-пожарной сигнализации.

В суде отметили, вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена (вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года). Этим же приговором за министерством признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Как пояснили в суде, требование истца мотивировано тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил РК, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884.

Судебная экономическая экспертиза установила, что общая сумма ущерба составила 96 373 286 573, 37 тенге.

Статьей 932 Гражданского кодекса предусмотрена ответственность за совместно причиненный вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Суд удовлетворил иск. Решением Есильского районного суда города Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб согласно судебной экспертизе и судебные издержки.

Решение суда не вступило в законную силу.

Летом 2019 года в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: двое военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

26 июля 2021 года виновникам взрывов в Арыси вынесли приговор.