Задержан директор атырауского филиала КТЖ

В Атырау 22 сентября задержан директор филиала АО "Национальная компания "Қазақстан Теміржолы" Елеубай Сапаров, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы по Атырауской области, в отношении него ведется досудебное расследование.

Он подозревается в том, что, пользуясь служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами предпринимателя в размере 1,5 млн. тенге.

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Атырауской области Нурлан Жахин рассказал, что Сапаров совершил мошенничество, и 22 сентября в отношении него следственным судом была избрана мера пресечения "содержание под стражей".

В соответствии со ст. 201 ч. 1 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

5 октября стало известно, что за пять лет в отношении должностных лиц КТЖ заведено 136 уголовных дел. Осуждено 52 человека. В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов.