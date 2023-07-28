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Законодательство РК

КНБ: Задержан директор филиала "Правительство для граждан"

Директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан" Фото: пресс-служба КНБ РК
В Абайской области задержан директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Задержан он был 27 июля 2023 года Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.


"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в значительном размере"). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Семей". Пресс-служба КНБ РК

В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

Ранее КНБ провел совместную операцию с МВД Кыргызстана.

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